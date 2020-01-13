Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщается на сайте Кремля.
«Затронут ряд актуальных международных тем, включая ситуацию в регионе Персидского залива и в Ливии», — говорится в публикации.
Как уточняет Кремль, разговор состоялся по инициативе индийской стороны.
Помимо этого лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и «особо привилегированное» стратегическое партнерство.
Путин и Моди также подтвердили предстоящие личные встречи в рамках празднования в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также планы встретиться на саммитах БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге.