Путин и Моди обсудили ситуацию в Ливии

Ранее Путин обсудил вопросы урегулирования кризиса в Ливии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В Ливии после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году идет гражданская война. Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа противостоит Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифом Хафтаром,

Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 8 января выступили с инициативой о прекращении огня.

До конца января в Германии пройдет международная конференция, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Ливии. Провести ее в ходе своего визита в Москву предложила канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин ее предложение поддержал.