Путин обсудил с Макроном и Конте ситуацию в Ливии

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы урегулирования кризиса в Ливии. Россия и Франция подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения огня в регионе с 12 января в рамках договоренностей, достигнутых Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.

Москва и Париж заинтересованы в том, чтобы оказывать дипломатическое содействие разрешению конфликта. В частности, стороны намерены содействовать проведению в Берлине готовящейся конференции по Ливии.

Кроме того, Путин и Макрон затронули темы Ирана, Сирии и Украины.

Российский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого также была обсуждена ситуация в Ливии. Переговоры прошли по инициативе итальянской стороны, указал Кремль.