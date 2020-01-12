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Политика ,  
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Путин обсудил с Макроном и Конте ситуацию в Ливии

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы урегулирования кризиса в Ливии. Россия и Франция подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения огня в регионе с 12 января в рамках договоренностей, достигнутых Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле.

Москва и Париж заинтересованы в том, чтобы оказывать дипломатическое содействие разрешению конфликта. В частности, стороны намерены содействовать проведению в Берлине готовящейся конференции по Ливии.

Кроме того, Путин и Макрон затронули темы Ирана, Сирии и Украины.

Российский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого также была обсуждена ситуация в Ливии. Переговоры прошли по инициативе итальянской стороны, указал Кремль.

Правительство нацсогласия Ливии объявило о перемирии вслед за Хафтаром
Политика

Ранее базирующееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сараджа, а также возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА) объявили о перемирии.

В Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи установилось двоевластие. Международное сообщество признает правительство Сараджа, другое правительство Абдаллы Абдуррахмана поддерживает ЛНА. В конце декабря ПНС попросило Эрдогана о военной помощи, в ответ на это Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в целях «изгнания иностранных сил».

Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ливия
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