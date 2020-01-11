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Путин поддержал идею Меркель провести в Берлине конференцию по Ливии

Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержал ее идею провести в Берлине конференцию по Ливии для урегулирования политической ситуации в этой стране. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Считаем своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств», — сказал Путин.

Он отметил, что предварительные решения по итогам конференции необходимо будет согласовать с ливийскими сторонами.

Путин и Эрдоган предложили прекратить огонь в Ливии
Политика

8 января Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле выступил с инициативой прекращения огня в Ливии. Однако возглавляющий Ливийскую национальную армию фельдмаршал Халифа Хафтар это предложение отверг и заверил, что военные действия будут продолжены.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления, и в стране установилось двоевластие. Восток и часть юга находятся под контролем избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как «правительство в Тобруке». Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. На западе Ливии правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Теги: Владимир Путин, Ливия, Ангела Меркель
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