Путин поддержал идею Меркель провести в Берлине конференцию по Ливии

Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержал ее идею провести в Берлине конференцию по Ливии для урегулирования политической ситуации в этой стране. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Считаем своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств», — сказал Путин.

Он отметил, что предварительные решения по итогам конференции необходимо будет согласовать с ливийскими сторонами.

8 января Владимир Путин по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле выступил с инициативой прекращения огня в Ливии. Однако возглавляющий Ливийскую национальную армию фельдмаршал Халифа Хафтар это предложение отверг и заверил, что военные действия будут продолжены.