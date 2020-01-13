МАК расшифровал данные «черных ящиков» разбившегося в Казахстане самолета

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали данные бортовых самописцев самолета авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Алма-Ате в конце декабря. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Вся информация передана в комиссию по расследованию», — говорится в сообщении.

Запись параметрического самописца также передали представителям Нидерландов, где изготовили разбившийся лайнер. МАК вместе со специалистами из Казахстана, Нидерландов и Европейского агентства авиационной безопасности начал моделировать полет, чтобы проанализировать характеристики самолета, действия экипажа, а также влияние на лайнер внешних факторов.