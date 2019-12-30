«Черные ящики» разбившегося в Алма-Ате самолета передали в Москву

Бортовые самописцы самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в Алма-Ате 27 декабря, находятся в хорошем состоянии, их уже передали специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в Москву, сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает Tengrinews.kz.

По его словам, «черные ящики» могут расшифровать до 10 января, так как МАК будет работать и в праздничные дни.

Самолет Bek Air, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, разбился вскоре после взлета 27 декабря. На его борту находились 98 человек, из них 12 погибли, еще 49 пострадали. Среди основных версий катастрофы следователи называли техническую неисправность, плохие погодные условия или ошибку пилотов. Причиной крушения могла стать и ошибка в работе навигационных служб, сообщили в МВД Казахстана.