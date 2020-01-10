Работу Bek Air после авиакатастрофы приостановили на неопределенный срок

Деятельность казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой, приостановлена на неопределенный срок, заявил вице-премьер республики Роман Скляр. Об этом сообщает NUR.KZ.

По его словам, проверка авиаперевозчика завершится, когда для этого будут необходимые основания. Скляр добавил, что приобретать билеты на рейсы Bek Air рискованно.

Пассажирский самолет Fokker-100, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, разбился утром 27 декабря вскоре после взлета. Потеряв высоту, он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек, и еще 49 пострадали.

Комиссия по расследованию катастрофы назвала обледенение самолета наиболее вероятной причиной крушения. По словам Романа Скляра, лайнер не полностью обработали противообледенительной жидкостью по решению командира воздушного судна. Авиаэксперт Олег Серов объяснил РБК, что недостаточная противообледенительная обработка самолета на земле и невключение противообледенительных систем во время полета могли привести к тому, что лайнер обледенел за считанные минуты.