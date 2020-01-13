МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее правительство Германии также отвергло американские санкции против трубопровода. В Берлине отметили, что ограничительные меры направлены против немецких и европейских предприятий.

В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который включает санкции против «Северного потока-2». За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, заявила о приостановке работ на газопроводе. Ранее два сенатора-республиканца направили ей письмо, потребовав прекратить работы и пригрозив крахом.