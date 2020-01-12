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Политика ,  
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Токаев назвал важным признание Ираном вины в крушении украинского лайнера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значимость того, что власти Ирана признали свою вину в крушении украинского самолета в Тегеране. Об этом он заявил в Twitter.

«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унесшую жизни многих граждан ряда государств, — это решение, имеющее важное значение», — написал он. По словам Токаева, от усилившейся после крушения напряженности страдает и мирное население, и чтобы снизить ее, сторонам следует проявить сдержанность.

Украинский лайнер разбился около аэропорта Тегерана 8 января после того, как в него попала ракета. Ее по ошибке выпустил по самолету оператор противовоздушных сил Ирана, принявший судно за крылатую ракету. На борту лайнера находились 176 человек, все они погибли. Президент республики Хасан Роухани назвал случившееся «непростительной ошибкой» и попросил прощения у Украины за сбитый Boeing. Киев и Тегеран договорились вместе работать над расследованием катастрофы, вопросом компенсаций и идентификацией тел погибших, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После того, как иранские власти признали вину в авиакатастрофе, в стране прошли массовые акции протеста. Президент США на фарси поддержал протестующих, «отважный и многострадальный народ Ирана», призвав власти республики разрешить правозащитникам следить за ситуацией в стране.

Крушение самолета произошло на фоне усиления конфликта между США и Ираном. В ночь на 3 января Вашингтон ликвидировал иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара по району багдадского аэропорта. Приказ на спецоперацию отдал лично президент США Дональд Трамп. В ответ Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке.

Теги: Казахстан, авиакатастрофа, Иран
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