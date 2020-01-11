Зеленский раскрыл договоренности с Ираном фразой «никто не отвертится»

Президенты Ирана и Украины во время телефонного разговора условились, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности. Об этом сообщается в обращении Владимира Зеленского, которое опубликовано на его сайте.

«Возвращаясь к разговору с президентом Ирана <...> Мы договорились, что никто [из виновных] не отвертится», — заявил Зеленский.

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