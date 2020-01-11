Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Зеленский раскрыл договоренности с Ираном фразой «никто не отвертится» Политика, 22:27 На Украине назвали сумму компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране Политика, 22:21 «Челси» одержал первую за месяц домашнюю победу в чемпионате Англии Спорт, 21:42 Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2» Политика, 21:33 СК начал проверку после падения под лед двоих детей в Подольске Общество, 21:30 «Манчестер Юнайтед» четвертый раз в сезоне забил четыре гола за матч Спорт, 21:14 Эксперты оценили идею о замене оценок в школьных аттестатах Общество, 21:06 Роухани попросил прощения у Украины за сбитый Boeing Политика, 20:47 Российские гандболисты с поражения стартовали на чемпионате Европы Спорт, 20:46 В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly Общество, 20:45 Турчинов предложил наказать Россию за крушение в Иране украинского Boeing Политика, 20:40 В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing Политика, 20:26 Российские теннисисты выиграли второй турнир за день Спорт, 20:24 Путин понадеялся на мирный исход событий на Ближнем Востоке Политика, 19:48
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

Зеленский раскрыл договоренности с Ираном фразой «никто не отвертится»

Президенты Ирана и Украины во время телефонного разговора условились, что все виновные в катастрофе Boeing в Тегеране будут привлечены к ответственности. Об этом сообщается в обращении Владимира Зеленского, которое опубликовано на его сайте.

«Возвращаясь к разговору с президентом Ирана <...> Мы договорились, что никто [из виновных] не отвертится», — заявил Зеленский.

Роухани попросил прощения у Украины за сбитый Boeing
Политика

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский
Материалы по теме
На Украине назвали сумму компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
Политика
Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter