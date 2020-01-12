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Политика ,  
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Трамп поддержал «многострадальный народ Ирана» на фарси

«Отважному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства», — написал Трамп на персидском языке. Массовые демонстрации в Иране начались, когда власти признали, что сбили украинский Boeing
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп на фарси поддержал протесты в Иране, которые начались после того, как власти республики признали вину в крушении украинского самолета у аэропорта Тегерана.

Он обратился к демонстрантам в Twitter на персидском языке, опубликовав английский перевод сообщения. «Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью», — написал Трамп.

После этого американский лидер в еще одном твите обратился к иранским властям и призвал их позволить правозащитникам отслеживать ситуацию. Тегеран не должен устраивать «расправы над мирными протестующими» или отключать доступ к интернету, написал Трамп, добавив, что «мир наблюдает».

В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing
Политика

Массовые протесты начались в Иране 11 января, после того как власти республики признали, что по ошибке сбили самолет «Международных авиалиний Украины», в котором в том числе летели граждане Ирана. В Тегеране на акцию в память о жертвах авиакатастрофы на улицы вышли сотни студентов, и позднее она переросла в митинг.

Украинский лайнер, следовавший в Киев, разбился после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. В день после аварии иранские власти сообщали, что крушение произошло из-за возгорания в двигателе, однако позднее премьеры Канады и Великобритании сообщили о наличии информации о том, что самолет сбила ракета.

Зеленский раскрыл договоренности с Ираном фразой «никто не отвертится»
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11 января власти Ирана объявили, что его военные «непреднамеренно» сбили украинский лайнер. По словам командующего Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции Амира-Али Хаджизаде, оператор системы ПВО по ошибке определил самолет как крылатую ракету и самостоятельно принял решение ударить по нему, не оповестив командование из-за помех в связи.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей Тегерана провести «полное и открытое» расследование, вернуть тела погибших украинцев, выплатить компенсации и привлечь виновных в крушении к ответственности.

Авторы: Виктория Полякова, Артём Губенко
Теги: Дональд Трамп, Иран, массовые протесты
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