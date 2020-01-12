Елизавета II созвала совет из-за отказа принца Гарри от своих полномочий

Королевская семья соберется 13 января на совещание, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассекских — принца Гарри и его жены Меган Маркл, ранее отказавшихся от своих королевских полномочий, сообщили источники телеканалов Sky News и CNN в Букингемском дворце.

По их информации, совещание пройдет в фамильном имении Сэндригем, где помимо королевы соберутся принц Чарльз и принц Уильям (отец и брат принца Гарри), а также сам принц Гарри. Ожидается, что Меган Маркл ради встречи прилетит из Канады.

Британский принц Гарри и Меган Маркл 8 января сообщили в Instagram, что отказываются от своих королевских полномочий, но при этом продолжат поддерживать королеву Елизавету II. По словам супругов, они решили обрести финансовую независимость и запустить благотворительную организацию, распределив при этом свое время между Великобританией и США. Таким образом, принц Гарри и его жена больше не будут претендовать на средства из суверенного гранта для содержания королевской семьи.

По информации Би-би-си, пара не уведомила о своем решении ни королеву, ни других членов семьи и «разочаровала» Букингемский дворец. Через несколько часов после объявления об отказе от королевских полномочий герцогиня Сассекская улетела в Канаду. По информации The Times, она заключила контракт с компанией Disney: Маркл будет озвучивать персонажей мультфильмов, а полученные средства планирует направлять на благотворительность. Свою первую запись она сделала перед Рождеством, после чего высокопоставленные члены королевской семьи упрекнули пару за сотрудничество с отдельными компаниями, в частности с Disney, сообщало издание.