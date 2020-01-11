Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли подробности финансовой независимости

Принц Гарри и его жена Меган Маркл рассказали о подробностях своей финансовой независимости ввиду сложения своих королевских привилегий. Об этом говорится на сайте герцога и герцогини Сассекских.

Отмечается, что супруги больше не будут претендовать на средства из суверенного гранта, который выделяется на расходы королевской семьи. Грант формируется за счет перечисления 15% доходов от земель и активов, принадлежащих государству. Суверенный грант расходуется на официальные поездки королевской четы, содержание их резиденции и персонала.

Также в тексте говорится, что существующие правила запрещают королевское семье самостоятельно зарабатывать себе на жизни, однако принц Гарри и Меган Маркл намерены отказаться от этих правил.

Накануне 8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что решили снять с себя полномочия «старших» членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Позднее, 10 января стало известно, что Меган Маркл покинула Британию и улетела в Канаду.