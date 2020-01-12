Путин после встречи с Меркель поговорил с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Разговор состоялся по предложению турецкой стороны. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Ливии и подтвердили готовность содействовать урегулированию конфликта в этой стране. Помимо этого, Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшейся 11 января, и телефонных переговоров с рядом лидеров региональных государств.

Ранее Путин встретился с Меркель, которая прибыла в Москву 11 января. Переговоры продлились более 3,5 часа, превысив запланированные сроки на час. В ходе беседы стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины, обстановку на Ближнем Востоке и реализацию проекта трубопровода «Северный поток-2».

8 января Путин и Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января: войска фельдмаршала Халифы Хафтара с 2011 года противодействуют армии премьер-министра Фаиза Сараджа, которая контролирует Триполи. Хафтар это предложение отверг.