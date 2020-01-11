Эксперты назвали возможные последствия для Ирана из-за сбитого Boeing

Эксперты в беседе с РБК оценили возможные последствия для Ирана из-за сбитого по ошибке иранскими военными пассажирского самолета Boeing 737 в небе над Тегераном.

По словам юриста-международника Пауля Калиниченко, решение подобных вопросов, как правило, связано с материальной ответственностью. «Это, к сожалению, не первый случай такого рода, когда по каким-то причинам происходят аналогичные случаи. Исходя из тех вещей, которые есть в международном воздушном праве, конечно, в приоритете — вопрос компенсации материальной. Все остальное — это уже другой момент, и такое признание со стороны государства влечет какие-то обязательства, связанные с возмещением вреда в полном объеме. А все остальное может решаться на уровне каких-то межгосударственных отношений», — сказал Калиниченко.

По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике России и главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, после признания иранских властей в причастности к крушению лайнера могут последовать формальные политические шаги. «Видимо, [украинские власти] будут добиваться, чтобы еще что-то было сказано. А самое главное — это компенсации, как погибшим, так и авиакомпании. Если бы они отрицали — тогда, может быть, было бы политическое давление. А поскольку иранское руководство все-таки сообразило, что лучше признать правду, — дальше идет обычная процедура», — сказал Лукьянов.

Эксперт привел в пример авиакатастрофу 1988 года с участием гражданского иранского самолета, сбитого американцами. «Тоже долго отрицали, потом признали, но без извинений. Однако все-таки выплатили компенсации. Также очень хорошо известный нам пример — это сбитый в 2001 году над Черным морем российский самолет авиакомпании «Сибирь», во время учений украинских военно-морских сил. Он летел из Израиля, и это была жуткая история. Сначала украинская сторона категорически отрицала это, хотя американские средства слежения сразу засекли это и сообщили об этом. Через три дня, поскольку отрицать это было невозможно, президент Кучма сделал совершенно фантастическое по своему простодушному цинизму заявление. Он сказал, что «не надо делать из этого трагедию», — отметил Лукьянов.