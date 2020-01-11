Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
В Кремле началась встреча Путина и Меркель Общество, 14:44 Россия выиграла первое золото на юношеских Олимпийских играх Спорт, 14:41 Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби Политика, 14:39 «Рубин» объявил об уходе двух футболистов Спорт, 14:13 Сенаторы оценили признание вины Ираном в крушении украинского Boeing Политика, 14:12 Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing Политика, 13:50 Министр культуры сменил умершего после 50 лет правления султана Омана Политика, 13:43 В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе Общество, 13:37 СМИ узнали о смене главного тренера в «Барселоне» Спорт, 13:36 Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing Политика, 13:06 Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты Общество, 12:51 Президент UFC предложил работу уволенной за драку с грабителем продавщице Спорт, 12:41 Глава СБУ отреагировал на признание Ирана о крушении Boeing Общество, 12:39 Зачем в Samsung взялись производить «искусственных» людей Стиль, 12:34
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 

Сенаторы оценили признание вины Ираном в крушении украинского Boeing

Признание властей Ирана о попадании в украинский пассажирский авиалайнер Boeing ракеты иранских военных свидетельствует о высокой политической культуре руководства страны, сообщил РБК член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков.

По словам сенатора, сейчас иранские власти должны предпринять серьезные шаги для недопущения таких случаев в будущем. «Все, что связано с компенсацией гибели пассажиров, Иран наверняка возьмет на себя», — отметил Цеков.

Иран признал вину в крушении украинского лайнера
Политика

По мнению сенатора от Крыма, члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, то, что «Иран принес извинения — это замечательно». «Для того чтобы подобное не повторилось, необходимо системно проанализировать произошедшее, определив первопричину», — сказала она.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту судна находились 176 человек, все они погибли. Изначально власти Ирана сообщали, что причиной крушения стало возгорание в одном из двигателей. Позднее в СМИ появилась информация, что американская разведка обладает данными о том, что украинский лайнер сбили военные Ирана. В пользу этой версии высказались также лидеры Канады и Великобритании.

11 января Иран признал вину в крушении самолета. В иранском Генштабе сообщили, что приняли украинский лайнер за «вражеский объект» и он был сбит ПВО. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что глубоко сожалеет о случившемся и назвал действия военных «непростительной ошибкой».

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Отношения США и Ирана обострились в начале января, когда американские ВВС нанесли авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран 8 января обстрелял военные базы в Ираке, которые занимали американские военные.

Теги: Иран, крушение, самолет, новости РБК
Материалы по теме
Верховный лидер Ирана потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing
Политика
Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing
Общество
Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter