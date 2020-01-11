Сенаторы оценили признание вины Ираном в крушении украинского Boeing

Признание властей Ирана о попадании в украинский пассажирский авиалайнер Boeing ракеты иранских военных свидетельствует о высокой политической культуре руководства страны, сообщил РБК член комитета Совета Федерации по международной политике Сергей Цеков.

По словам сенатора, сейчас иранские власти должны предпринять серьезные шаги для недопущения таких случаев в будущем. «Все, что связано с компенсацией гибели пассажиров, Иран наверняка возьмет на себя», — отметил Цеков.

По мнению сенатора от Крыма, члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, то, что «Иран принес извинения — это замечательно». «Для того чтобы подобное не повторилось, необходимо системно проанализировать произошедшее, определив первопричину», — сказала она.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту судна находились 176 человек, все они погибли. Изначально власти Ирана сообщали, что причиной крушения стало возгорание в одном из двигателей. Позднее в СМИ появилась информация, что американская разведка обладает данными о том, что украинский лайнер сбили военные Ирана. В пользу этой версии высказались также лидеры Канады и Великобритании.