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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что у него не было сомнений в невиновности компании в крушении украинского лайнера в Иране, которое произошло 8 января.Об этом он написал на странице в Facebook.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой ужасной авиакатастрофы», — написал он. По словам Дыхне, в крушении погибли «лучшие ребята и девушки» авиакомпании.

Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing
Политика

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады. Сразу после катастрофы в Иране заявили, что она произошла из-за возгорания в двигателе. На следующий день в Киеве назвали четыре версии, среди которых допустили попадание в лайнер ракеты.

После катастрофы в МАУ сообщали, что разбившийся самолет находился в исправном состоянии. «Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, надежным экипажем», — отмечал Дыхне.

«Украинские авиалинии» сообщили о последнем полете разбившегося лайнера
Общество

9 января в СМИ появились сообщения о том, что в американской разведке есть информация о том, что украинский самолет сбили иранские военные. Позднее эту версию допустили также лидеры Канады и Великобритании.

Утром 11 января Иран признал вину в авиакатастрофе, сообщив, что сбил самолет по ошибке. Президент Ирана Хасан Роухани назвал действия военных «непростительной ошибкой» и пообещал наказать всех виновных.

Теги: крушение, Иран, МАУ
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Иран признал вину в крушении украинского лайнера
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