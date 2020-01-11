Глава «Украинских авиалиний» ответил на признание Ирана о крушении Boeing

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что у него не было сомнений в невиновности компании в крушении украинского лайнера в Иране, которое произошло 8 января.Об этом он написал на странице в Facebook.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой ужасной авиакатастрофы», — написал он. По словам Дыхне, в крушении погибли «лучшие ребята и девушки» авиакомпании.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады. Сразу после катастрофы в Иране заявили, что она произошла из-за возгорания в двигателе. На следующий день в Киеве назвали четыре версии, среди которых допустили попадание в лайнер ракеты.

После катастрофы в МАУ сообщали, что разбившийся самолет находился в исправном состоянии. «Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, надежным экипажем», — отмечал Дыхне.