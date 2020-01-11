Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота

Черноморский флот России находится в «крайне плачевном» состоянии, заявил председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк изданию «Обозреватель».

«Фактически Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры», — отметил он, говоря о визите российского президента в Крым 9 января. По словам Романюка, Турция и Румыния обладают более боеспособным флотом, чем Россия.

Эксперт отметил, что мнение об угрозе Черноморского флота в регионе является «гиперболой». При этом Романюк признал, что у России есть атомные подводные лодки, которые представляют «реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире».

9 января Владимир Путин прибыл в Крым для наблюдения за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. В них приняли участие более 30 кораблей, одна подводная лодка и более 40 летательных аппаратов. На совещании по развитию Военно-морского флота в Севастополе президент напомнил, что вскоре доля современных моделей вооружения в российском флоте превысит 70%.