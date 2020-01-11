Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 10 янв, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 10 янв, 12:18
Глава МИД Ирана назвал причину крушения украинского лайнера Общество, 08:50 Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой» Политика, 08:30 В Facebook сообщили об удалении записей в поддержку генерала Сулеймани Политика, 08:10 Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота Политика, 08:05 Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа Общество, 07:28 Иран признал вину в крушении украинского лайнера Политика, 06:58 Трамп назвал смешным позднее решение Пелоси о передаче дела об импичменте Политика, 06:32 В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса Общество, 06:13 Роспотребнадзор сообщил о причине вспышки заболевания пневмонией в Китае Общество, 05:46 WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев Политика, 05:37 МИД Канады уточнил число погибших граждан при крушении Boeing в Иране Общество, 05:15 В США суд приговорил к 100 годам заключения убийцу 18-летнего россиянина Общество, 04:38 В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли десятки людей Общество, 03:59 Умер правивший 50 лет Оманом султан Политика, 03:31
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 

Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота

Черноморский флот России находится в «крайне плачевном» состоянии, заявил председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк изданию «Обозреватель».

«Фактически Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры», — отметил он, говоря о визите российского президента в Крым 9 января. По словам Романюка, Турция и Румыния обладают более боеспособным флотом, чем Россия.

Эксперт отметил, что мнение об угрозе Черноморского флота в регионе является «гиперболой». При этом Романюк признал, что у России есть атомные подводные лодки, которые представляют «реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире».

Путин понаблюдал за стрельбой из «Кинжала» у берегов Крыма
Политика

9 января Владимир Путин прибыл в Крым для наблюдения за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов. В них приняли участие более 30 кораблей, одна подводная лодка и более 40 летательных аппаратов. На совещании по развитию Военно-морского флота в Севастополе президент напомнил, что вскоре доля современных моделей вооружения в российском флоте превысит 70%.

Яндекс. Директ

Из-за визита на полуостров МИД Украины направил Москве ноту протеста. В ответ на это в Москве отметили, что российский президент не должен согласовывать поездки в субъекты России с иностранными государствами, и вернули ноту.

Теги: Черноморский флот, Путин Владимир Владимирович, Крым
Материалы по теме
В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»
Общество
Путин заявил о необходимости укрепить статус России как морской державы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter