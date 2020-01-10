Власти ЕС посоветовали пролетать над Ираном на высоте не менее 7620 м

Агентство по авиабезопасности Евросоюза рекомендовало совершать полеты над Ираном на высоте не менее 25 тыс. футов (7620 метров). Об этом сообщает Reuters.

Эта рекомендация последовала за аналогичным предупреждением в отношении воздушного пространства Ирака.

Ранее стало известно, что Украина приостановила полеты над Ираном после крушения боинга в Тегеране. В Киеве заявили о необходимости выяснить причины падения самолета, прежде чем возобновлять сообщение.

Также 8 января Росавиция рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами. В ответ на это в S7 Airlines сообщили РБК, что решили скорректировать маршрут рейса Новосибирск-Дубай. Также рекомендации последовала компания Azur Air.

8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. Согласно версии Ирана, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя. Однако в четверг, 9 января, власти Канады и отдельных стран Евросоюза заявили, что причиной крушения украинского Boeing 737 над Ираном могло стать попадание в него иранской ракеты.