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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Украина допустила требование компенсаций за разбившийся в Тегеране Boeing

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока рано говорить о том, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся в Тегеране, мог быть сбит. Об этом сообщает Hromadske.

«Если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом рано говорить», — сказал он.

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Пристайко также заявил, что Киев не исключает ни одну из версий произошедшего. «Когда мы соберем всю информацию, мы будем делать выводы», — цитирует его «Гордон». Министр добавил, что пока не может разглашать данные, которые Украине передали другие страны.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Экипаж самолета был украинским, однако большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

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После авиакатастрофы в Тегеране заявили, что причиной стало возгорание двигателя. Однако американские СМИ, а позднее и ряд западных политиков, озвучили версию, что украинский лайнер могла случайно сбить иранская ракета. Тегеран эти утверждения отвергает. Ранее Киев заявлял, что рассматривается четыре версии произошедшего, однако 10 января СБУ уточнила, что главными версиями авиакатастрофы являются теракт и попадание ракеты.

Теги: МИД Украины, самолет, крушение, Иран, ракета
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