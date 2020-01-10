Украина допустила требование компенсаций за разбившийся в Тегеране Boeing

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока рано говорить о том, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся в Тегеране, мог быть сбит. Об этом сообщает Hromadske.

«Если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом рано говорить», — сказал он.

Пристайко также заявил, что Киев не исключает ни одну из версий произошедшего. «Когда мы соберем всю информацию, мы будем делать выводы», — цитирует его «Гордон». Министр добавил, что пока не может разглашать данные, которые Украине передали другие страны.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Экипаж самолета был украинским, однако большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.