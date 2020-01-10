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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СБУ назвала главными версиями крушения в Тегеране теракт и ракетный удар

Украинская спецслужба не включила в список приоритетных версий крушения лайнера техническую неисправность. Министр иностранных дел страны говорил, что у Киева «много разных версий»
Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Две главные версии крушения лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране — теракт и попадание ракеты. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

Он отметил, что украинские спецслужбы собирают и анализируют всю имеющуюся информацию. «Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», — сказал он.

Баканов отметил, что версия о попадании ракеты в лайнер вызывает наибольшее внимание общества, однако к ней есть определенные вопросы. «Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», — заявил глава СБУ.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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Ранее в числе возможных версий крушения власти Украины называли техническую неисправность и столкновение с неустановленным предметом, к примеру дроном.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что у властей страны есть «много разных версий» и потребуется время для того, чтобы разобраться в случившемся. «Мы еще даже не начали реконструировать информацию «черных ящиков». Это самая важная часть информации. И у нас пока нет доступа к ней», — сказал он. Он уточнил, что власти Ирана предоставили украинским экспертам доступ к «черным ящикам» разбившегося лайнера, а также к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами, однако анализ самописцев еще не начался.

Говоря о последнем сеансе связи с самолетом, Пристайко сообщил, что пилоты не передавали о каких-либо неполадках на борту, а перед крушением они внезапно начали менять курс.

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
Общество

Boeing 737, на борту которого находились 176 человек, по большей части граждане Ирана и Канады, разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана в ночь на 8 января. Авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. На следующий день после крушения американские СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что самолет могли непреднамеренно сбить иранские зенитчики, об изучении этой версии также сообщали власти США, Канады, Великобритании и Австралии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: СБУ, Украина, ракета
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