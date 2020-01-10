СБУ назвала главными версиями крушения в Тегеране теракт и ракетный удар

Украинская спецслужба не включила в список приоритетных версий крушения лайнера техническую неисправность. Министр иностранных дел страны говорил, что у Киева «много разных версий»

Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Две главные версии крушения лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране — теракт и попадание ракеты. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

Он отметил, что украинские спецслужбы собирают и анализируют всю имеющуюся информацию. «Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», — сказал он.

Баканов отметил, что версия о попадании ракеты в лайнер вызывает наибольшее внимание общества, однако к ней есть определенные вопросы. «Достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», — заявил глава СБУ.

Ранее в числе возможных версий крушения власти Украины называли техническую неисправность и столкновение с неустановленным предметом, к примеру дроном.