Козак исключил участие правительства в установке цен на нефть для Минска

Договоренности Москвы и Минска по поставкам нефти — это частные контракты компаний, и правительство к ним отношения не имеет, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Он отметил, что нефтяная отрасль в России функционирует на рыночных условиях, при которых регулирование цен на нефть извне не осуществляется. По словам Козака, надбавка, которую белорусская сторона предлагает отменить, «потребует радикальной перестройки принципов» работы российской нефтяной отрасли. Он пояснил, что если компании договорятся поставлять нефть «по какой-то другой цене», правительство будет приветствовать это, однако если не договорятся — кабмин вмешиваться не может.

Контракт между Россией и Белоруссией на поставку нефти истек 1 января. Стороны не успели договориться о новом соглашении, основной причиной чего стал спор о цене на нефть. 3 января Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну. В «Белнефтехиме» заявили, что договорились с российской стороной о прокачке первой партии топлива, закупаемого по цене без премии.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия предъявляет завышенные требования, предлагая Минску закупать нефть по стоимости, превышающей среднемировую.