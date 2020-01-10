Госдеп заявил об отсутствии планов обсуждать с Ираком вывод войск США

Соединенные Штаты Америки не намерены обсуждать с иракской стороной вопрос вывода американских войск с территории ближневосточного государства, сообщается на сайте Госдепартамента.

Так США ответили на требование и.о. премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать американскую делегацию для проработки вопроса вывода войск из Ирака. Это требование было озвучено в телефонном разговоре между Абд аль-Махди и госсекретарем США Майком Помпео.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, США намерены обсуждать с Ираком лишь обновление стратегического партнерства и правильное размещение американских сил на Ближнем Востоке.

Также в Вашингтоне отметили необходимость обсуждения с властями Ирака еще и вопросов безопасности, финансовое, экономическое и дипломатическое партнерство.