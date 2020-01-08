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Трамп допустил вывод войск из Ирака «в какой-то момент»
Власти США хотели бы вывести войска из Ирака, но сейчас неподходящее для этого время, заявил американский президент. Трамп допустил введение санкций против Багдада в случае «неуважительного отношения» к Вашингтону
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Американские войска могут покинуть Ирак «в какой-то момент», но сейчас неподходящее для этого время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The Hill.

Выступая на встрече с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Овальном кабинете, Трамп заявил, что предстоящий вывод войск США станет «худшим, что может случиться с Ираком», поскольку, по его словам, это даст Ирану большее влияние в стране. При этом американский лидер отметил, что США не хотят «оставаться там вечно».

«Я думаю, что мы проделали фантастическую работу, но в конечном итоге мы хотим позволить Ираку заниматься своими делами. И это очень важно. Мы хотим уйти, но сейчас неподходящий для этого момент», — приводит слова Трампа CNN.

Президент США напомнил, что Штаты потратили «огромные деньги» на строительство аэропортов и посольства, которое он назвал одной из крупнейших дипмиссий Вашингтона в мире. «И мы хотим, чтобы нам компенсировали различные расходы», — добавил он.

Трамп также добавил, что Вашингтон может ввести санкции против Багдада в том случае, если Ирак «не будет относиться с уважением» к США.

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
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5 января иракский парламент проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство прекратить любое иностранное военное присутствие в стране. Власти приступили к созданию механизма вывода иностранных войск. Ранее, в день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани премьер Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в стране.

На следующий день Reuters со ссылкой на письмо, переданное иракским военным штабом возглавляемой США коалиции, сообщило о планах Вашингтона вывести свои войска из Ирака. В Пентагоне заявили, что письмо является плохо сформулированным черновиком без подписи, который был выпущен по ошибке. Глава ведомства Марк Эспер подчеркнул, что США не планируют выводить войска из Ирака.

Как заявил глава американского Минобороны журналистам 7 января, Пентагон не получал от властей Ирака просьбы вывести войска из страны. «Я не получал обращения от премьер-министра Ирака или правительства по поводу закона, приказа или просьбы о выводе войск США», — сказал он (цитата по Reuters).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Ирак
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