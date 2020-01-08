Трамп допустил вывод войск из Ирака «в какой-то момент»

Власти США хотели бы вывести войска из Ирака, но сейчас неподходящее для этого время, заявил американский президент. Трамп допустил введение санкций против Багдада в случае «неуважительного отношения» к Вашингтону

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Американские войска могут покинуть Ирак «в какой-то момент», но сейчас неподходящее для этого время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает The Hill.

Выступая на встрече с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Овальном кабинете, Трамп заявил, что предстоящий вывод войск США станет «худшим, что может случиться с Ираком», поскольку, по его словам, это даст Ирану большее влияние в стране. При этом американский лидер отметил, что США не хотят «оставаться там вечно».

«Я думаю, что мы проделали фантастическую работу, но в конечном итоге мы хотим позволить Ираку заниматься своими делами. И это очень важно. Мы хотим уйти, но сейчас неподходящий для этого момент», — приводит слова Трампа CNN.

Президент США напомнил, что Штаты потратили «огромные деньги» на строительство аэропортов и посольства, которое он назвал одной из крупнейших дипмиссий Вашингтона в мире. «И мы хотим, чтобы нам компенсировали различные расходы», — добавил он.

Трамп также добавил, что Вашингтон может ввести санкции против Багдада в том случае, если Ирак «не будет относиться с уважением» к США.