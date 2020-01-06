Госдеп заявил о разочарованности США из-за решения Ирака по выводу войск

США разочарованы решением парламента Ирака, который проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, передает Reuters.

Ортагус также добавила, что Соединенные Штаты ожидают разъяснений по поводу юридического характера и влияния принятой иракским парламентом резолюции. «Мы настоятельно призываем иракских лидеров пересмотреть важность продолжающихся отношений двух стран (Ирака и США — РБК.) в сфере экономики и безопасности, а также присутствия Глобальной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России)», — заявила Ортагус.

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