США предложили Украине помочь с расследованием авиакатастрофы в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Украины после крушения самолета в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, и предложил помощь в расследовании катастрофы.
«Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании», — написал Помпео в Twitter.
На сайте лидера Украины сообщается, что он встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил «важную информацию, которая может помочь в расследовании».
О своей готовности помочь в расследовании авиакатастрофы ранее также заявил Межгосударственный авиационный комитет.