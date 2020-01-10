США предложили Украине помочь с расследованием авиакатастрофы в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту Украины после крушения самолета в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, и предложил помощь в расследовании катастрофы.

«Мы поддерживаем Украину и готовы предложить нашу поддержку и помощь в предстоящем расследовании», — написал Помпео в Twitter.

На сайте лидера Украины сообщается, что он встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил «важную информацию, которая может помочь в расследовании».

О своей готовности помочь в расследовании авиакатастрофы ранее также заявил Межгосударственный авиационный комитет.