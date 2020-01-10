Совбез Абхазии назвал ситуацию в стране стабильной

Ситуация в Абхазии остается стабильной, несмотря на то что протестующие прорвались в здание администрации президента. Об этом ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

«Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент», — отметил он.

При этом Килба допустил, что имуществу президентского дворца мог быть нанесен ущерб, поскольку митингующие «плохо контролируемы» внутри здания.

По словам секретаря Совбеза страны, в ходе беспорядков в президентском дворце пострадали не более семи человек. Они получили легкие травмы.