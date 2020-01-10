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Политика ,  
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Совбез Абхазии назвал ситуацию в стране стабильной

Ситуация в Абхазии остается стабильной, несмотря на то что протестующие прорвались в здание администрации президента. Об этом ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба.

«Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент», — отметил он.

При этом Килба допустил, что имуществу президентского дворца мог быть нанесен ущерб, поскольку митингующие «плохо контролируемы» внутри здания.

По словам секретаря Совбеза страны, в ходе беспорядков в президентском дворце пострадали не более семи человек. Они получили легкие травмы.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
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В Минздраве Абхазии рассказали «РИА Новости», что в ходе штурма здания администрации в Сухуме незначительные травмы получили всего два человека, которым была оказана амбулаторная помощь.

«Сделаны перевязки небольших осколочных травм, царапин, которые они получили при штурме здания администрации. Больше обращений в больницы города не поступало», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что прорвавшиеся в президентский дворец протестующие вскрыли кабинеты, включая оружейную комнату, и вынесли часть оружия.

Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
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Участники акции протеста захватили здание администрации в Сухуме 9 января. Они требовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба.

Парламент Абхазии проголосовал за отставку действующего президента, однако Хаджимба отказался принимать соответствующее решение и заявил, что нужно разработать меры для разрядки ситуации.

В Минобороны страны заявляли, что армия не будет принимать участие в политических событиях. Однако позднее власти допустили применение силы против протестующих, пояснив, что это будет зависеть от их действий и формы ведения переговоров.

Теги: Совбез, Абхазия, ситуация
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