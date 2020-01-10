В Абхазии заявили о краже протестующими оружия из здания администрации

В Абхазии протестующие вскрыли кабинеты в администрации президента, включая оружейную комнату, и вынесли часть оружия. Об этом сообщил председатель Совета безопасности страны Мухаммад Килба в интервью агентству Sputnik.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о возврате оружия, пять единиц уже удалось вернуть, сообщил он.

Килба не исключил, что власти республики могут пойти на силовой сценарий разгона протестующих. Он отметил, что все будет зависеть от их действий и формы ведения переговоров.

«Если штурм намечался бы, то его можно было бы провести под утро», — допустил глава Совбеза Абхазии, добавив, что власти приложат все усилия, чтобы удерживающие президентский дворец люди покинули его без применения силы.