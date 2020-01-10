В Абхазии заявили о краже протестующими оружия из здания администрации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 61,26 (+0,03) Quote, 12:18
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 68,05 (-0,01) Quote, 12:18
«Трудности перелома»: каким должен быть современный лидер Pro, 14:28  Работу Bek Air после авиакатастрофы приостановили на неопределенный срок Общество, 14:18 Льюис Хэмилтон пожертвовал $500 тыc. на борьбу с пожарами в Австралии Спорт, 14:14 Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами Политика, 14:10 Робот-шар, вертикальный телевизор и другие новинки CES 2020 Стиль, 14:10 Канадские специалисты вылетели в Иран для расследования катастрофы Boeing Общество, 13:59 Вильфанд оценил возможность увидеть лунное затмение в Москве Общество, 13:58 Трамп поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с днем рождения Политика, 13:58 «Холоп» третьим из российских фильмов собрал в прокате более 2 млрд руб. Общество, 13:51 «КамАЗ» действующего победителя ралли «Дакар» сошел с гонки Спорт, 13:44 «Газпром» перераспределил акции Газпромбанка между своими «дочками» Бизнес, 13:36 Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Экономика, 13:31 В Абхазии заявили о краже протестующими оружия из здания администрации Общество, 13:22 «Магнит», X5, «ВкусВилл», METRО — о планах и прогнозах на 2020 год Pro, 13:21
Общество ,  
0 

В Абхазии заявили о краже протестующими оружия из здания администрации

В Абхазии протестующие вскрыли кабинеты в администрации президента, включая оружейную комнату, и вынесли часть оружия. Об этом сообщил председатель Совета безопасности страны Мухаммад Килба в интервью агентству Sputnik.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о возврате оружия, пять единиц уже удалось вернуть, сообщил он.

Килба не исключил, что власти республики могут пойти на силовой сценарий разгона протестующих. Он отметил, что все будет зависеть от их действий и формы ведения переговоров.

Протесты у администрации президента в Абхазии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Если штурм намечался бы, то его можно было бы провести под утро», — допустил глава Совбеза Абхазии, добавив, что власти приложат все усилия, чтобы удерживающие президентский дворец люди покинули его без применения силы.

Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии 9 января. Они требовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба.

Администрация главы государства восприняла произошедшее как попытку совершить госпереворот, Хаджимба также допустил, что в стране могут ввести чрезвычайное положение. Глава местного Минобороны Мираб Кишмария тогда заявил, что армия не будет вмешиваться в политические события.

Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
Политика

Парламент Абхазии 9 января на внеочередной сессии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших депутатов. ТАСС сообщал, что Хаджимба отказался принимать соответствующее решение и заявил о необходимости мер для разрядки ситуации.

На следующий день власти Абхазии заявили, что обстановка в республике может осложниться из-за обращения парламента об отставке Хаджимбы.

Теги: Совбез, Абхазия, кража, протестующие, оружие
Материалы по теме
Власти Абхазии заявили об угрозе осложнения обстановки в республике
Политика
МИД России назвал события в Абхазии внутренним делом страны
Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter