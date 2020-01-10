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Власти Абхазии заявили об угрозе осложнения обстановки в республике

Обращение парламента Абхазии об отставке президента страны Рауля Хаджимбы может привести к осложнению обстановки в республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента республики.

«Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель — избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», — говорится в сообщении.

Президент Абхазии считает необходимым за столом переговоров обсудить все вопросы ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности в стране.

Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать
Политика

В четверг, 9 января, оппозиция провела митинг у здания администрации президента Абхазии. Поводом для недовольства протестующих послужили итоги президентских выборов в августе 2019 года. Демонстранты потребовали провести в стране новые выборы. По итогам первого тура выборов Рауль Хаджимба победил с результатом 26,6%. Однако ни один из кандидатов  в первом туре не набрал более 50% от общего количества голосовавших. Тогда ЦИК республики назначила второй тур выборов на 8 сентября. По его итогам Хаджимба одержал победу с результатом 47,38%. 

Действия протестующих в администрации президента Абхазии расценили в качестве попытки госпереворота. На фоне протестов Совет безопасности Абхазии провел срочное заседание. Сам Хаджимба допустил введение чрезвычайного положения в стране.

Теги: Абхазия, Рауль Хаджимба, президентские выборы
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