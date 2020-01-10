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Премьер-министр Киргизии поручил усилить охрану границы с Таджикистаном

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился усилить охрану государственной границы с Таджикистаном после конфликта в Баткенской области. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Сотрудникам правоохранительных органов было поручено обеспечить безопасность жителей области и реализовать весь комплекс мер для недопущения эскалации конфликта.

«Также глава правительства поручил вице-премьеру Женишу Разакову как можно скорее устранить напряженность в регионе и укрепить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран, в том числе между главами областей», — говорится в сообщении.

Как сообщал киргизский портал 24.kg, инцидент на киргизско-таджикской границе произошел в ночь на 10 января. По данным пограничной службы республики, граждане Таджикистана закидали камнями автомобиль, который ехал из Баткена в село Кок-Таш, и дом местного жителя. На место происшествия выехали сотрудники погранслужбы и правоохранительных органов, однако они были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья.

После инцидента полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Акрам Мадумаров и губернатор Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода встретились, чтобы обсудить обострение ситуации на границе.

Теги: Киргизия, Таджикистан, премьер-министр, охрана, усиление
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