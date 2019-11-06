Киргизия подтвердила гражданство подозреваемого в подготовке теракта

Талант Онуров, задержанный в Москве за подготовку теракта, действительно является гражданином Киргизии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства Киргизии в Москве.

«Да, он (Талант Онуров. — РБК) является гражданином Киргизии. Ему назначен адвокат», — сказали в диппредставительстве.

О задержании Онурова стало известно 5 ноября. Как сообщали в СК, мужчина прибыл в Москву в сентябре 2019 года с целью совершить теракт. Около месяца он искал соучастников, изучал экстремистскую литературу, смотрел обучающие видеоролики и выбирал место для совершения атаки.

Следственный комитет называл его выходцем из Киргизии, однако в посольстве этой страны данные о гражданстве Онурова ранее не подтверждали.

Свою вину Онуров признал, сообщили следователи, его арестовали до 1 января.