Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Фото: МВД Республики Таджикистан

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном. В ночь на 6 ноября на нее напала вооруженная группа из 20 человек, в результате столкновений было ликвидировано 15 боевиков, два силовика погибли.

Нападение произошло в 03:23 (01:23 мск). Неизвестные в масках и с оружием напали на заставу № 4 «Ишкобод» воинской части погранотряда «Султанабад» в районе Рудаки. Они захватили пять автоматов Калашникова, сообщили в главке пограничных войск ГКНБ. В результате нападения погибли пограничник и сотрудник милиции. Силовики ликвидировали 15 боевиков, пятерых задержали. По данным МВД республики, в ходе операции было уничтожено четыре автомобиля нападавших.

После атаки на заставу в Душанбе и близлежащих районах приняли особые меры безопасности: общественные места города находятся под усиленным контролем силовиков, тщательно проверяются автомобили с тонированными стеклами.