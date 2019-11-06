При атаке на погранзаставу в Таджикистане ликвидировали 15 боевиков

При атаке на погранзаставу в Таджикистане ликвидировали 15 боевиков

Инцидент произошел в ночь на 6 октября на заставе № 4 «Ишкобод», расположенной в 50 км от Душанбе. В ходе столкновений погибли в том числе двое силовиков

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Группа в составе 20 человек в масках, вооруженная огнестрельным оружием, напала на пограничную заставу, расположенную на границе Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает Национальное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ).

Инцидент произошел в ночь на 6 октября в 03:23 по местному времени (01:23 мск) на заставе № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад». В результате столкновений погибли двое силовиков — солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана, ликвидированы 15 преступников, еще пятеро захвачены. По данным ведомства, нападавшие захватили пять автоматов.

Пограничная застава находится в 50 км от Душанбе. В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, проводится расследование.

В конце октября в Душанбе состоялись переговоры Узбекистана и Таджикистана по согласованию демаркации (разграничения) узбекско-таджикской границы, общей протяженностью более 1,3 тыс. км. Договор о границе вступил в силу в 2009 году: тогда стороны определили 86% линии прохождения границы.