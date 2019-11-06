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При атаке на погранзаставу в Таджикистане ликвидировали 15 боевиков
Инцидент произошел в ночь на 6 октября на заставе № 4 «Ишкобод», расположенной в 50 км от Душанбе. В ходе столкновений погибли в том числе двое силовиков
Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Группа в составе 20 человек в масках, вооруженная огнестрельным оружием, напала на пограничную заставу, расположенную на границе Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает Национальное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ).

Инцидент произошел в ночь на 6 октября в 03:23 по местному времени (01:23 мск) на заставе № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад». В результате столкновений погибли двое силовиков — солдат пограничных войск и сотрудник МВД Таджикистана, ликвидированы 15 преступников, еще пятеро захвачены. По данным ведомства, нападавшие захватили пять автоматов.

Пограничная застава находится в 50 км от Душанбе. В настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа, проводится расследование.

В конце октября в Душанбе состоялись переговоры Узбекистана и Таджикистана по согласованию демаркации (разграничения) узбекско-таджикской границы, общей протяженностью более 1,3 тыс. км. Договор о границе вступил в силу в 2009 году: тогда стороны определили 86% линии прохождения границы.

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В марте 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор об отдельных участках таджикско-узбекской границы. Главы государств договорились о «поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска на границе». Рахмон отмечал, что договор поставил точку «практически во всех нерешенных вопросах» по общей госгранице. Тогда же лидеры заключили соглашение о безвизовом пребывание в течение 30 дней граждан двух стран на территории Таджикистана и Узбекистана.

В октябре прошлого года издание «Азия-Плюс» со ссылкой на ГКНБ сообщало, что Узбекистан приступил к разминированию границы с Таджикистаном в направлении городов Пенджикент и Самарканд. В конце 1990-х годов по инициативе Узбекистана отдельные участки вдоль таджикско-узбекской границы были заминированы. Ташкент объяснял свои действия желанием защититься от проникновения боевиков из Таджикистана. Изначально работы по разминированию планировали завершить к концу 2019 года. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Таджикистан, нападение
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