Зеленский предложил Лондону участвовать в расследовании крушения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре обсудили крушение украинского самолета в Тегеране, которое произошло утром 8 января. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В ходе разговора Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию причин катастрофы. Джонсон поддержал эту идею, отметив, что в нем должны принять участие лучшие британские специалисты, отмечается в сообщении. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера сообщает, что Джонсон предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета.

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который направлялся в Киев из Тегерана, разбился вскоре после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров большинство были гражданами Ирана и Канады. Кроме того, на борту находились граждане Германии, Великобритании, Швеции и Украины.