Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 61,23 (-0,67) Quote, 12:33
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 68,06 (-1,32) Quote, 12:33
ЦБ во втором квартале 2019 года докупил бондов Франции и золота Экономика, 20:24 СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране Политика, 20:22 Спикера парламента Абхазии госпитализировали из-за сердечного приступа Политика, 20:13 СМИ узнали об интересе голландского клуба к Александру Кокорину Спорт, 20:06 Компании группы «Сафмар» будут поставлять нефть в Белоруссию Бизнес, 20:02 Зеленский предложил Лондону участвовать в расследовании крушения самолета Политика, 19:53 Авиакомпании определились с альтернативными маршрутами для облета Ирана Общество, 19:47 Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море Общество, 19:37 Роухани пообещал Зеленскому предоставить все данные по крушению Boeing Политика, 19:35 Биатлонистка Миронова показала худший в сезоне результат в спринте Спорт, 19:27 Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте. Фоторепортаж Общество, 19:25  Появилось видео пожара на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте Общество, 19:24 СК начал проверку после пожара на заводе ЛУКОЙЛа в Ухте Общество, 19:16 Теннисист Медведев вернется на четвертое место в рейтинге АТР Спорт, 19:07
Крушение украинского самолета в Иране ,  
0 
Зеленский предложил Лондону участвовать в расследовании крушения самолета

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре обсудили крушение украинского самолета в Тегеране, которое произошло утром 8 января. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В ходе разговора Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию причин катастрофы. Джонсон поддержал эту идею, отметив, что в нем должны принять участие лучшие британские специалисты, отмечается в сообщении. Reuters со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера сообщает, что Джонсон предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета.

СМИ опубликовали видео момента крушения Boeing в Иране
Общество

Кроме того, Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы. 

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который направлялся в Киев из Тегерана, разбился вскоре после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров большинство были гражданами Ирана и Канады. Кроме того, на борту находились граждане Германии, Великобритании, Швеции и Украины.

По данным иранских властей, причиной катастрофы стало возгорание в двигателе. В Киеве назвали четыре версии крушения, включая ракетную атаку, взрыв по техническим причинам, столкновение с беспилотником и теракт.

Теги: Иран, авиакатастрофа, крушение самолета, Владимир Зеленский, Борис Джонсон
Материалы по теме
Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
Общество
Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter