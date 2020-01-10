В Коми ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе

Спасатели ликвидировали возгорание на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛ в республике Коми. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В 23:20 объявлена локализация горения на площади 800 м. кв. 10.01.2020 года в 00:07 объявлена ликвидация горения», — говорится в сообщении.

Нефтеперерабатывающий завод загорелся 9 января около 17:00 (совпадает с мск). В результате загорелась наливная эстакада, сообщил источник РБК. Площадь пожара составила не менее 1 тыс. кв. м. По данным пресс-службы МЧС России, пожар возник на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. В результате пострадал один человек, впоследствии его госпитализировали. В администрации Ухты подтвердили, что при пожаре на предприятии из нескольких резервуаров вылились горючие материалы.

По факту пожара следователи организовали доследственную проверку.