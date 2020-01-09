Во время пожара на НПЗ в Ухте из резервуаров вылилось горючее

Во время пожара на НПЗ в Ухте из резервуаров вылилось горючее

При пожаре на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в республике Коми из нескольких резервуаров вылились горючие материалы. Об этом сообщается на странице администрации Ухты в социальной сети «ВКонтакте».

«В результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени», — говорится в сообщении. Огонь за пределы обвалования не распространился. Пожар локализован, угрозы жителям города нет.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа начался 9 января около 17:00 (совпадает с мск). По данным источника РБК, в результате загорелась наливная эстакада. Площадь пожара составила не менее 1 тыс. кв. м. В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар возник на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. В результате пострадал один человек. В состоянии легкой степени тяжести его госпитализировали.

Следователи начали проверку. Позже в сети появилось видео пожара на объекте.