СК начал проверку после пожара на заводе ЛУКОЙЛа в Ухте

СК начал проверку после пожара на заводе ЛУКОЙЛа в Ухте

Следователи в Коми начали проверку после пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, говорится на сайте Следственного управления СК России по республике.

В сообщении отмечается, что, по предварительной информации, на заводе произошло возгорание нефтепродуктов. Спасатели продолжают работу на месте происшествия. После тушения пожара следователи осмотрят место происшествия.

В СК отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте начался днем 9 января. Его площадь составила по меньшей мере 1 тыс. кв. м.