Совбез Абхазии начал срочное заседание на фоне протеста в Сухуме

Совет безопасности Абхазии начал срочное заседание для обсуждения протеста у администрации президента в Сухуме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера парламента республики Левона Галустяна.

Протестующие у администрации президента в абхазской столице Сухуме требуют проведения новых президентских выборов, сообщил один из организаторов митинга Ахра Авидзба. Участники акции смогли проникнуть в здание администрации через разбитые окна.

Акция протеста у здания администрации президента в Сухуме началась 9 января. В администрации сочли выступления оппозиции попыткой госпереворота. Министр обороны республики Мираб Кишмария сообщил, что армия не будет участвовать в конфликте.

«РИА Новости» сообщали о нескольких пострадавших из-за столкновений у администрации. В Минздраве республики РБК опровергли эту информацию. В посольстве России в Абхазии сообщили, что информации о пострадавших из-за штурма россиянах не поступало.