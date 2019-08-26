ЦИК Абхазии назначила дату второго тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила второй тур выборов президента, он пройдет 8 сентября. Об этом заявил спикер парламента республики Валерий Кварчия на брифинге, передает «Апсны».

Второй тур выборов состоится, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% от общего количества голосовавших. Кварчия также отметил, что прошедшие выборы показывают, что «Абхазия состоялась как демократическое государство».

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 25 августа. После обработки данных со 150 из 154 избирательных участков, лидером стал действующий президент республики Рауль Хаджимба, он набрал 26,6% голосов. На втором месте бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, который набрал 24,9% голосов, третью строчку занял председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, который набрал 24,6% голосов. По данным, транслируемым в штабе Квицинии, остальные кандидаты набирают 1,08–7,64% голосов избирателей.

Команда одного из кандидатов в президенты Абхазии — бывшего замминистра иностранных дел Олега Аршбы — по итогам собственного подсчета голосов уже признала, что тот не проходит во второй тур выборов.