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ЦИК Абхазии назначила дату второго тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила второй тур выборов президента, он пройдет 8 сентября. Об этом заявил спикер парламента республики Валерий Кварчия на брифинге, передает «Апсны».

Второй тур выборов состоится, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% от общего количества голосовавших. Кварчия также отметил, что прошедшие выборы показывают, что «Абхазия состоялась как демократическое государство».

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Первый тур выборов президента Абхазии прошел 25 августа. После обработки данных со 150 из 154 избирательных участков, лидером стал действующий президент республики Рауль Хаджимба, он набрал 26,6% голосов. На втором месте бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, который набрал 24,9% голосов, третью строчку занял председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, который набрал 24,6% голосов. По данным, транслируемым в штабе Квицинии, остальные кандидаты набирают 1,08–7,64% голосов избирателей.

Команда одного из кандидатов в президенты Абхазии — бывшего замминистра иностранных дел Олега Аршбы — по итогам собственного подсчета голосов уже признала, что тот не проходит во второй тур выборов.

Теги: Абхазия, Выборы, ЦИК
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