Появилось видео пожара на НПЗ ЛУКОЙЛа в Ухте

В социальных сетях появилось видео пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе в Коми, принадлежащем ЛУКОЙЛу.

Площадь пожара на промышленном объекте ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в городе Ухта Республики Коми составила, по предварительным данным, не менее 1 тыс. кв. м. На кадрах видны две яркие вспышки на горизонте.

Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС по региону в 16:55 мск. Пожару присвоен третий ранг сложности. На место ЧП направился пожарный поезд. Угрозы для населения нет, в целях безопасности граждан сотрудники экстренных служб приняли решение эвакуировать ТРЦ «Ярмарка», расположенный на Строительной улице.