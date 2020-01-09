Спикера парламента Абхазии госпитализировали из-за сердечного приступа

У спикера парламента Абхазии Валерия Кварчии произошел сердечный приступ после совещания с участием депутатского корпуса, на котором обсуждалась политическая ситуация в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника аппарата парламента.

В сообщении говорится, что к парламенту прибыли врачи скорой помощи. По информации корреспондента агентства, спикер парламента вышел в сопровождении врачей и призвал собравшихся у здания проявить благоразумие.

Валерию Кварчии 73 года. Он занимает должность спикера Народного собрания (парламента) Абхазии с 2012 года.

9 января в столице Абхазии Сухуме у здания администрации президента началась акция протеста. Протестующие потребовали провести в стране новые выборы. Им удалось попасть в здание администрации через разбитые окна. В администрации президента назвали беспорядки попыткой госпереворота.