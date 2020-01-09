Посольство посоветовало россиянам избегать места протестов в Сухуме

Российское посольство в Абхазии рекомендовало гражданам России избегать места протестов в Сухуме, сообщается в Twitter дипмиссии.

В сообщении говорится, что сотрудники посольства следят за развитием событий в столице, где 9 января началась акция протеста у здания администрации президента. В посольстве отметили, что ситуация в Сухуме, за исключением центра города, остается стабильной.

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