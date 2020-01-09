Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

Следствие просит суд прекратить уголовное дело актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой и назначить ей административное наказание в виде штрафа, соответствующее постановление поступило в Преображенский суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе инстанции.

Дата рассмотрения постановления пока не определена.

22 декабря Симоновский районный суд Москвы сообщил, что расследование дела Бочкаревой прекращено и будет передано в Преображенский суд. ТАСС со ссылкой на суд писал, что материалы дела касаются ч. 1 ст. 228 УК (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

О задержании Бочкаревой СМИ сообщили в конце сентября. РЕН ТВ передавал, что ее автомобиль остановили сотрудники ДПС и она рассказала полицейским, что у нее есть сверток с кокаином. Представитель Бочкаревой эту информацию опровергал. Кроме того, сама актриса грозила судом за сообщения о ее задержании с наркотиками.