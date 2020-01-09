СМИ узнали о запрете на выезд из Ливана для Карлоса Гона

СМИ узнали о запрете на выезд из Ливана для Карлоса Гона

Ливанский прокурор запретил главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону выезжать из страны сообщает Reuters со ссылкой на судебный источник. Об этом также пишет ливанский портал MTV.

По словам источника агентства, Гона, которого ранее 9 января вызвали на допрос в прокуратуру, также обязали держать власти в курсе места своего пребывания.

31 декабря стало известно, что Гон, которого задержали в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и списании на компанию Nissan личных убытков, бежал в Ливан (Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана). Reuters писал, что он встретился с президентом страны Мишелем Ауном и поблагодарил его за поддержку. Кроме того, по данным агентства, пока Гон был под стражей, с ним ежедневно встречался ливанский посол в Токио.

Позднее ливанские службы безопасности получили от Интерпола запрос на арест Гона. Речь идет о «красном уведомлении», которое не является международным ордером на арест. Глава Минюста Ливана Альберт Серхан объяснял, что между Бейрутом и Токио нет договора об экстрадиции.