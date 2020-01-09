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В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны. Об этом он сообщил во время брифинга. Видеозапись публикует на своем YouTube-канале «Интерфакс-Украина».

«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей», — сказал Витренко.

Соглашение «Нафтогаза» и «Газпрома». Главное
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По его словам, российская сторона будет платить за резервированные мощности вне зависимости от того, используются они или нет. Исполнительный директор украинской компании отметил, что в первые дни января газотранспортная система была загружена незначительно, однако деньги поступали в полном объеме.

До этого глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что пятилетний договор на транзит топлива через Украину был компромиссным вариантом, и сообщил, что не в восторге от контракта.

Сделка была заключена 30 декабря. Ее финансовые параметры не называются, известно, что российская сторона обязуется поставить в течение пяти лет 225 млрд куб. м газа, 65 из которых должны пройти через украинскую газотранспортную систему в 2020 году.

Для подписания соглашения «Газпром» выплатил Киеву $2,9 млрд за недопоставленное топливо по предыдущему контракту, а Украина в свою очередь должна отозвать новые претензии к Москве из Стокгольмского арбитража.

Теги: «Газпром», «Нафтогаз Украины», транзит, Юрий Витренко
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