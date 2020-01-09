В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко считает заключенную 30 декабря сделку о транзитных поставках газа через Украину с «Газпромом» самым выгодным контрактом за всю историю страны. Об этом он сообщил во время брифинга. Видеозапись публикует на своем YouTube-канале «Интерфакс-Украина».

«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей», — сказал Витренко.

По его словам, российская сторона будет платить за резервированные мощности вне зависимости от того, используются они или нет. Исполнительный директор украинской компании отметил, что в первые дни января газотранспортная система была загружена незначительно, однако деньги поступали в полном объеме.

До этого глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что пятилетний договор на транзит топлива через Украину был компромиссным вариантом, и сообщил, что не в восторге от контракта.