Bloomberg опубликовал еще одно фото последствий удара Ирана по базам США

Bloomberg опубликовал еще одно фото последствий удара Ирана по базам США

Bloomberg опубликовал фото со спутников, на которых видны последствия ракетного удара Ирана по военной авиабазе США Айн аль-Асад в Ираке.

Фото сделаны со спутников. Ранее кадры последствий иранского удара показала сеть National Public Radio. Однако Bloomberg опубликовал новое фото, на котором виден крупный план местности, на которой расположена американская авиабаза.

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