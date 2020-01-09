В конгрессе США рассмотрят вопрос ограничения полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей Конгресса США в четверг проведет голосование по резолюции, ограничивающей полномочия президента Дональда Трампа в вопросе военных действия в отношении Ирана. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси отметила, что решение Трампа нанести ракетный удар по высокопоставленным иранским чиновникам поставило под угрозу американских военных и дипломатов. «Президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии для обеспечения безопасности американского народа, достижения деэскалации с Ираном и обеспечения стабильности в регионе», — заявила политик.

Нэнси добавила, что администрация Трампа должна сотрудничать с конгрессом, чтобы выработать эффективную стратегию деэскалации на Ближнем Востоке.

В ночь на 3 января по приказу Трампа в Багдаде был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военнослужащих.