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Гибель Сулеймани ,  
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В конгрессе США рассмотрят вопрос ограничения полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей Конгресса США в четверг проведет голосование по резолюции, ограничивающей полномочия президента Дональда Трампа в вопросе военных действия в отношении Ирана. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси отметила, что решение Трампа нанести ракетный удар по высокопоставленным иранским чиновникам поставило под угрозу американских военных и дипломатов. «Президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии для обеспечения безопасности американского народа, достижения деэскалации с Ираном и обеспечения стабильности в регионе», — заявила политик.

Нэнси добавила, что администрация Трампа должна сотрудничать с конгрессом, чтобы выработать эффективную стратегию деэскалации на Ближнем Востоке.

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В ночь на 3 января по приказу Трампа в Багдаде был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани разрабатывал планы нападений на американских дипломатов и военнослужащих.

В Тегеране убийство генерала назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить. В ночь на 8 января Иран выполнил атаку на американскую авиабазу Аль-Асад, расположенную на западе Ирака.

К тому же, после убийства Сулеймани парламент Ирака принял резолюцию, предусматривающую отмену соглашения с международной коалицией во главе с США, а также вывод всех иностранных войск с территории страны.

Теги: Дональд Трамп, Иран, США
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