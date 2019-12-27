Путин обсудил ситуацию в Идлибе и Ливии с членами Совета безопасности

Вечером 19 декабря около 700 боевиков атаковали позиции сирийской армии. Террористы при поддержке бронетехники пытались прорваться к городу Синджар. Атаку удалось отбить с помощью авиации и артиллерии, 17 сирийских военных погибли.

Вечером 22 декабря шесть сирийских военных погибли при обстреле из реактивных систем залпового огня к северу от населенного пункта Сукайят. Кроме того, боевики пытались атаковать войска Башара Асада с помощью заминированного автомобиля, за рулем которого находился террорист-смертник, однако сирийские военные смогли его уничтожить.

В понедельник, 23 декабря, для обсуждения ситуации в Сирии в Москву прибыла дипломатическая делегация из Турции.