Путин обсудил ситуацию в Идлибе и Ливии с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил повышение террористической активности в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Помимо ситуации в Идлибе, члены Совбеза обсудили с президентом положение дел в Ливии.
В совещании принимали участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, главы Минобороны, МИДа, МВД и другие.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, участники совещания высказались в поддержку международных усилий по урегулированию ситуации в этой стране.
Обострение ситуации в Идлибе в Сирии началось во второй половине декабря, после того как армия Башара Асада начала наступление к южной границе провинции.