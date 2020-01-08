Захарова обвинила США в «витке напряженности» на Ближнем Востоке

Политика западных стран и, прежде всего, США спровоцировала «очередной виток напряженности» на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Захаровой, политика западных стран в регионе была «очень странной и недальновидной». Она отметила, что эскалация стала результатом комплекса событий, и заявила, что отдельной проблемой является присутствие американских военных в регионе. «Хочется задать вопрос относительно стратегии и тактики нахождения вооруженных сил одного государства на территории суверенных государств совершенно другого региона», — сказала Захарова. По ее мнению, Иран нанес удары по американским базам в Ираке из-за действий Вашингтона. Захарова отметила, что США исключили себя из международно-правовой системы, что не ведет к решению проблемы.

Отношения между США и Ираном обострились в начале января после авиаудара американских ВВС, в результате которого погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. В ответ на это 8 января Иран атаковал две базы в Ираке, где находятся американские военнослужащие. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что после гибели Сулеймани военные США больше не смогут базироваться в регионе.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и отметили, что использование силы любой стороной не ведет к решению «сложных проблем Ближнего Востока», и призвали действовать сдержанно.