Путин и Эрдоган заявили о риске нестабильности из-за США и Ирана

Путин и Эрдоган заявили о риске нестабильности из-за США и Ирана

Россия и Турция глубоко обеспокоены тем, как обострились отношения между США и Ираном, а также негативным влиянием ситуации на Ирак, говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их переговоров, передает корреспондент РБК.

Операцию США по устранению командира элитного подразделения Корпуса стражей Исламской Революции Касема Сулеймани президенты назвали подрывающей безопасность и стабильность в регионе. Сулеймани погиб в ночь на 3 января, находясь в Ираке, в результате авиаудара США. В ответ на это в ночь на 8 января Иран обстрелял две иракские авиабазы, которыми пользуются военнослужащие США.

«Считаем, что обмен ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам», — говорится в совместном заявлении.

Путин и Эрдоган отметили, что выступают против иностранного военного вмешательства, односторонних действий и межрелигиозных конфликтов. Они призвали страны действовать сдержанно и делать упор на дипломатию.