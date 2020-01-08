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Гибель Сулеймани ,  
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SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.

По данным агентства, около 40 грузовиков покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке. Еще 50 грузовиков уехали с базы в городе Шаддади. SANA сообщает, что они следуют к пограничному КПП аль-Валид, который находится на границе с Ираком.

Последствия удара Ирана по объектам США в Ираке. Фоторепортаж
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Ранее 8 января Иран атаковал базы США в Ираке. По информации иранского телеканала Press TV, жертвами обстрела стали 80 человек. В Минобороны Ирака сообщили об отсутствии погибших среди иракских военных.

В Тегеране назвали атаку ответом на убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани, который погиб 3 января из-за авиаудара США. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что после смерти Сулеймани военные США больше не смогут базироваться в регионе, и сообщил о необходимости «положить конец разлагающему присутствию Америки в регионе».

Теги: США, Сирия, Ирак
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